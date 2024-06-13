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Экономист Кульбака рассказал, чем грозит экономике РФ прекращение валютных торгов

Экономист Кульбака рассказал, чем грозит экономике РФ прекращение валютных торгов

Экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака рассказал о возможных последствиях для российской экономики в случае прекращения торговли долларом и евро из-за санкций США против Мосбиржи и Национального клирингового центра.

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