Экономист Кульбака рассказал, чем грозит экономике РФ прекращение валютных торгов

Экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака рассказал о возможных последствиях для российской экономики в случае прекращения торговли долларом и евро из-за санкций США против Мосбиржи и Национального клирингового центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии