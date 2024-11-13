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«За Алишера я бы заплатил 5 млн. За Кутуза 5 лет назад – тоже». Хачатурян о трансфере Данилина в ФК «10»

ФК «10» Азамата Мусагалиева заплатил 3 млн рублей за воспитанника ЦСКА Максима Данилина, хотя Артем Хачатурян писал, что сумма сделки составила 5 млн.

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