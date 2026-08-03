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Тульские новости

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Подача холодной воды будет прекращена на Масловско-Песоченском водозаборе

Подача холодной воды будет прекращена на Масловско-Песоченском водозаборе

В связи с подготовкой к работе в зимних условиях на грядущий сезон на Масловско-Песоченском водозаборе 5 августа с 08:00 до 24:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения, сообщает «Тулагорводоканал».

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