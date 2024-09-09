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Военное обозрение

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Израиль провёл одну из самых массированных атак Сирии, ударив сразу по трём провинциям

Израиль провёл одну из самых массированных атак Сирии, ударив сразу по трём провинциям

Целью удара стали объекты Научно-исследовательского центра «Институт 4000».

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