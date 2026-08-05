«Завоевали доверие, приобрели опыт и проявили свой талант». В Госдуме объяснили кадровые перестановки в командовании ВС России

Президент России Владимир Путин произвел ряд перестановок в командовании Вооруженных сил (ВС) РФ. О своем решении глава государства объявил в среду, 5 августа, в ходе встречи с руководством Министерства обороны (МО) страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии