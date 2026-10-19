Иран усиливает атаки в Ормузском проливе, чтобы повлиять на Трампа перед выборами 3 ноября. В октябре зафиксированы более 20 нападений на суда.
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