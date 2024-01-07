Более 30 тыс. человек посетили Музей Победы по «Пушкинской карте» в 2023 году

Более 30 тысяч человек в 2023 году посетили Музей Победы и его филиалы по «Пушкинской карте». Всего же с момента старта программы 1 сентября 2021 года картой для посещения музея воспользовались почти 55 тысяч человек.
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