Во ВЦИОМ заявили о приходе эпохи воюющих царств

В российской действительности с начала 2022 года еще не установилась "новая норма", заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пленарном заседании XIV международной Грушинской социологической конференции.
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