РФ призвала страны СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 Киевом

Россия возмущена реакцией международных организаций, отказавшихся осудить инцидент со сбитым в Белгородской области самолетом Ил-76, перевозившим украинских пленных, и призывает страны, входящие в Совет Безопасности (СБ) ООН, исправить эту ситуацию.
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