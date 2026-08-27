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Позитив для оптимистов

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Одесса перестает работать на ВСУ

Одесса перестает работать на ВСУ

Систематические удары России по портовой инфраструктуре в Одесской области в четыре раза сократили перевозки Украины через черноморский коридор.

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Комментарии
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Alexander Ivanovich
Бандерлоги кричали о &quot;декоммунизации&quot; - вот и получили. Это русские войска освободили Причерноморье и Крым от турок ценой своих жизней! Это русский князь Потёмкин по приказу Екатерины Второй основал приморские города - в т.ч. Одессу - на месте деревушки Гаджибей.
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4 н.
Дарья Ивлева
Одесса  вернётся в Россию !
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4 н.