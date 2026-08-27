Alexander Ivanovich

Бандерлоги кричали о "декоммунизации" - вот и получили. Это русские войска освободили Причерноморье и Крым от турок ценой своих жизней! Это русский князь Потёмкин по приказу Екатерины Второй основал приморские города - в т.ч. Одессу - на месте деревушки Гаджибей.