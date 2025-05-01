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Диетолог Волкова назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника

Диетолог Волкова назвала продукты, полезные для микробиоты кишечника

На микробиоту кишечника благотворно влияют квашеные овощи. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

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