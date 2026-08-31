Академик РАН Сычев: пейте поменьше лекарств — только действительно необходимые

© Shutterstock/FOTODOM Влияют ли на эффективность лекарств еда, вредные привычки, возраст, пол, генетика и этническая принадлежность пациента? Может ли дозировка лекарств меняться в зависимости от времени года и сколько препаратов можно принимать одновременно? На эти и другие вопросы «Газете.
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