МИД РФ заявил о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

Западные государства во главе с Вашингтоном используют в атомной энергетике политические методы борьбы с конкурентами, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Кондратенков.
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