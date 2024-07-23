Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД РФ заявил о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

МИД РФ заявил о политических методах борьбы Запада в атомной энергетике

Западные государства во главе с Вашингтоном используют в атомной энергетике политические методы борьбы с конкурентами, заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Кондратенков.

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