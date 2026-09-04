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Штраф за то, что спасся от дронов? В МВД ответили на больной вопрос

Штраф за то, что спасся от дронов? В МВД ответили на больной вопрос

Коллаж Царьграда Полиция прокомментировала слухи о том, что русских водителей штрафуют за уход от дронов на высокой скорости.

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