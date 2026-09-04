Штраф за то, что спасся от дронов? В МВД ответили на больной вопрос

Коллаж Царьграда Полиция прокомментировала слухи о том, что русских водителей штрафуют за уход от дронов на высокой скорости.
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короче,мало там хохлодронов,ДРГ и ракет....так теперь и ГАЙцы в засадах сидеть будут,раз камеры отключат...
Это что же - штраф или жизнь?
ШАЛАВА, ВЫУЧИ ВНАЧАЛЕ ГРАММАТИКУ, А ПОТОМ БУДЕШЬ ПИ.....ТЬ ! ХОХЛЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА БЫЛИ ДЕБИЛАМИ, ИМИ И СДОХНУТ !