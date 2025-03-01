В Google создали прорывные фотонные чипы для раздачи интернета лучами света по воздухуПодразделение X компании Alphabet (материнской компании Google) сообщило о разработке прорывного фотонного чипа для развёртывания интернет-сети по воздуху без проводов.
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