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Интертат

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Гүзәл Уразова көч-хәл белән атлап йөргән видеосын күрсәтте: https://intertat

Гүзәл Уразова көч-хәл белән атлап йөргән видеосын күрсәтте: https://intertat.tatar/news/guzal-urazova-koc-xal-belan-atlap-iorgan-videosyn-kursatte-5865927.

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