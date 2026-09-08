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The Eurasia Daily news agency

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"We will write in Sportloto": Yerevan complained about Russia in the EAEU

"We will write in Sportloto": Yerevan complained about Russia in the EAEU

Armenia complained about Russia is joining the EAEU in connection with the decision taken by the Russian side to impose restrictions on the import of Armenian products.

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