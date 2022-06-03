Быстров заступился за волейбольного тренера Воронкова после расистского скандала

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение исполнительного комитета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировать на два года главного тренера женского клуба "Локомотив" (Калининград) Андрея Воронкова.
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал решение исполнительного комитета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировать на два года главного тренера женского клуба "Локомотив" (Калининград) Андрея Воронкова.
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