«Впервые в истории человечества. Прорыв в военном деле»: Россия применила оружие будущего

В ходе конфликта на Украине произошел прорыв в области применения боевых роботов. Если раньше роботы на поле боя использовались только для выполнения логистических и оборонительных задач, то в конце марта российские войска провели первую атаку с применением штурмовых роботов, пишет в статье для издания Al Mayadeen обозреватель Мухаммед Мансур.