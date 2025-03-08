РЕН ТВ узнал о госпитализации Петросяна в тяжелом состоянии с кровотечением

Известный российский юморист Евгений Петросян доставлен в московскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением и находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
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