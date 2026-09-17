БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Путин ввел в практическую политологию термин «глобалисты». Что это значит?

Путин ввел в практическую политологию термин «глобалисты». Что это значит?

В Нью-Дели, завершая первый день визита в Индию, Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о победе «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт.

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Владимир Петровизменено

А что внутри страны во время выборов? Многих уже несколько нет в списках для голосования. "Правящая партия" Путина под названием ЕР,  не обновляет списки. Посылают народ в местный ЦИК, самим разбираться. Чем же Медведев занят, как глава партии Путина ? Удивлять в эфире всех своей бестолковостью?