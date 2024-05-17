Когда США украли золотовалютные резервы России, они и не думали что могут быть ТАКИЕ последствия

Меня удивляет,какможно чужому дяде золото доверить?Люди приходят иуходят,что вам обещал один,отменит другой.Это как с расширением НАТО,одни лидеры обещали,пришли другие и сказали:"Мы вам ничего не обещали"!

тн

татьяна неструева

не понимаю что это такое ? почему нужно давать золото на хранение в другую страну : кто это придумал ? какой идиот ?