Когда США украли золотовалютные резервы России, они и не думали что могут быть ТАКИЕ последствия

13K прочитали Западные страны сильно ошибались, рассчитывая, что применяемые ими санкционные меры в отношении РФ крайне негативно скажутся на российском экономическом потенциале.
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