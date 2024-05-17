Добрый Мир
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Добрый Мир

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Когда США украли золотовалютные резервы России, они и не думали что могут быть ТАКИЕ последствия

Когда США украли золотовалютные резервы России, они и не думали что могут быть ТАКИЕ последствия

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Комментарии
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Eduard
Меня удивляет,какможно чужому дяде золото доверить?Люди приходят иуходят,что вам обещал один,отменит другой.Это как с расширением НАТО,одни лидеры обещали,пришли другие и сказали:&quot;Мы вам ничего не обещали&quot;!
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15 час.
тн
татьяна неструева
не понимаю  что это такое  ?  почему  нужно  давать  золото на хранение  в другую страну  : кто это придумал  ?  какой  идиот  ?
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14 час.

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