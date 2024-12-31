«Вы получите отпор!»: общественник заступился за мигрантов, которых «притесняют» русские

Infopro54.ru – Новости Сибири Деятели из национально-освободительного движения (НОД) обвинили русских в преступлениях мигрантов, заявив, что «сами виноваты», что ценные специалисты совершают преступления.
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