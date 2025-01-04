Появилось видео из экстренно севшего в Египте российского самолета

В Сети показали обстановку внутри севшего в Египте лайнера «Уральских авиалиний» 360.ru опубликовал видео из салона самолета, который вылетел из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, но был вынужден вернуться из-за сигнала об отказе двигателя.
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