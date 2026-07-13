Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине нашли логово браконьеров на двух водных объектах

На Смоленщине нашли логово браконьеров на двух водных объектах

Всё «оборудование» неизвестных преступников было изъято, но спустя годы они таки не вернулись его забрать Логово браконьеров было обнаружено на реке и озере в Велижском округе Смоленской области, иск о признании «оборудования» неизвестных лиц бесхозным в суд направил прокурор Велижского района Смоленской области - спустя два года браконьеры так и остались неизвестными.

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