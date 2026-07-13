На Смоленщине нашли логово браконьеров на двух водных объектах

Всё «оборудование» неизвестных преступников было изъято, но спустя годы они таки не вернулись его забрать Логово браконьеров было обнаружено на реке и озере в Велижском округе Смоленской области, иск о признании «оборудования» неизвестных лиц бесхозным в суд направил прокурор Велижского района Смоленской области - спустя два года браконьеры так и остались неизвестными.
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