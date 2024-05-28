Антонов указал на принижение в США решающей роли СССР в сокрушении фашизма

Вашингтон ведет курс на циничное принижение решающей роли СССР в сокрушении фашизма. Об этом 28 мая заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что именно «Америка спасла мир от фашизма».