Антонов указал на принижение в США решающей роли СССР в сокрушении фашизма

Вашингтон ведет курс на циничное принижение решающей роли СССР в сокрушении фашизма. Об этом 28 мая заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что именно «Америка спасла мир от фашизма».
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