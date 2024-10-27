Врач предупредила о негативном влиянии отопления на здоровье

Начало отопительного сезона в квартирах существенно влияет на самочувствие и здоровье человека. В помещениях резко повышается температура, но одновременно с этим происходит значительное снижение влажности воздуха.
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