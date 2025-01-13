В России вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения

Водителя приговорили к штрафу за угрозу для других автомобилистов на дороге в Дагестане. Решение мирового судьи стало первым подобным обвинительным приговором в России, об этом написала Госавтоинспекции Дагестана в своем Telegram-канале.
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