На всей территории Украины утром объявили воздушную тревогу

На Украине утром 15 января объявили воздушную тревогу на всей территории страны.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUMПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве сирены взвыли в 06:45 мск.
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