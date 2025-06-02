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МИД КНДР раскритиковал доклад Запада о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

МИД КНДР раскритиковал доклад Запада о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

МИД Северной Кореи назвал доклад о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна провокационным.Новый доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдение санкций МИД КНДР назвал провокацией и попыткой нарушения принципа суверенного равенства горсударств.

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