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Политический вестник

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"Какое перемирие! США помогают нам победить в СВО": Эксперт дал прогноз в пользу России

"Какое перемирие! США помогают нам победить в СВО": Эксперт дал прогноз в пользу России

Перспективы возобновления торгового трафика по Черному морю привели в ярость украинцев, там начали догадываться: страну сливают.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
США помогают нам победить в СВО&quot; Автор  мудо, чем  же  США  помогают России?  Уж нетем  ли, что  ВСУ  бьют  по  России  ракетами  Хаймартс*?:
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