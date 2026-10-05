Врач Чернышова объяснила, чем опасны новые штаммы гриппа

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Вечерней Москве», что новые штаммы гриппа протекают не тяжелее обычных, однако по-прежнему опасны осложнениями, включая пневмонию, миокардит и бронхит.
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