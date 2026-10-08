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Нижегородская правда

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«Ростелеком Контакт-центр» и MANGO OFFICE договорились о сотрудничестве

«Ростелеком Контакт-центр» и MANGO OFFICE договорились о сотрудничестве

«Ростелеком Контакт-центр» и MANGO OFFICE (ведущий российский разработчик ПО и сервисов для бизнес-коммуникаций) заключили соглашение о сотрудничестве на форуме «Цифровые решения ― 2026».

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