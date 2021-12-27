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РБК: в 2022 году ЦБ начнет запрашивать информацию о всех денежных переводах между физическими лицами

РБК: в 2022 году ЦБ начнет запрашивать информацию о всех денежных переводах между физическими лицами

СМИ со ссылкой на источники на платежном рынке сообщили, что Центральный Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами.

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