«Зима в Москве»: китайский Новый год встретят шествием по улицам столицы

Шоу станут символом дружбы и культурного обмена между двумя странами В рамках проекта «Зима в Москве» в центре столицы во время празднования китайского Нового года состоятся театрализованные иммерсивные представления под названием «Танец дракона».
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