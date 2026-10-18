Описание:Давно отгремела ядерная война, давно изобрели медицинское воскрешение, и на Земле, населенной сотней миллиардов воскрешённых людей, официально объявили последние времена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Киев на ушах: "Такого раньше не было". Украинцы больше не рады удару по Крымскому мосту. Европа и США испугались ядерной катастрофы
- «Вернуться к границам 1997 года». На Западе выступили со срочным сообщением. Что будет с НАТО
- Страны-паразиты: Запад создан Россией, спасён Россией – и воюет с русскими. История, которую должен знать каждый
Свежие комментарии
- США и Россия реши...
- «Нет, война не на...
- ИС США и Россия реши...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым