Самый «мокрый» декабрь случился в этом году в Москве

Декабрь 2023 года войдет в число 15 самых «мокрых» в Москве за всю историю метеонаблюдений: за месяц в городе выпало 73,5 миллиметра осадков, что составляет 141 % от нормы, сообщила в своём Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.