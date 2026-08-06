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Аргументы недели

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Китайские автомобили захватили 40% российского рынка: экспорт в РФ вырос

Китайские автомобили захватили 40% российского рынка: экспорт в РФ вырос

Российский рынок остается ключевым направлением для китайского автопрома. По итогам первого полугодия 2026 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении выросли в 2,3 раза, достигнув рекордных $6,24 млрд, свидетельствуют данные, сделанные на основе информации Главного таможенного управления КНР.

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