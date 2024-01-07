"Раздули из ничего": уральцев возмутила реакция полковника полиции на избиение школьницы мигрантами

НК

Наталья Котельникова

А у него самого то ни детей, ни внуков что-ли нет? Вот если им прилетит от этих грязных ублюдков? Он на что надеется? Его снимать нужно и срочно, причем снимать по дискредитирующим мотивам, чтоб, сволочь зажравшаяся, без пенсии военной остался! Вы посмотрите, люди, эти менты продажные, обнаглели в край!!!