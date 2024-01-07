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"Раздули из ничего": уральцев возмутила реакция полковника полиции на избиение школьницы мигрантами

"Раздули из ничего": уральцев возмутила реакция полковника полиции на избиение школьницы мигрантами

В Нижнем Тагиле разгорелся скандал из-за комментария замначальника 19-го отдела полиции, на территории которого случилось нападение на школьницу детьми мигрантов.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
А у него самого то ни детей, ни внуков что-ли нет? Вот если им прилетит от этих грязных ублюдков? Он на что надеется? Его снимать нужно и срочно, причем снимать по дискредитирующим мотивам, чтоб, сволочь зажравшаяся, без пенсии военной остался! Вы посмотрите, люди, эти менты продажные, обнаглели в край!!!
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15 час.
59
Ибрагим Абдулкадыров, который работает в органах внутренних дел с 1982 года, занимал руководящие должности в различных районах Нижнего Тагила и возглавлял ММО «Алапаевское». С 2012 года он является главой ОВД Нижнего Тагила.
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9 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Не он а группа лиц по предварительному сговору.
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3 час.

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