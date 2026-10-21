Тема гуманитарного сотрудничества России и США была затронута на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.