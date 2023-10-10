В самом конце заседания депутаты Госдумы без обсуждения поддержали протокольное поручение, подготовленное депутатами из КПРФ, «ЕР», «СР» и ЛДПР.
Госдума приняла документ о Чубайсе
Комментарии
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Betahon
А как было не верить честному Чубайсу, когда он на одной тусовке сказал, что у нас много денег....Оказалось долговых!
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19 час.
ЕБ
Елена Бреслова
как дума могла не верить, если гарант сказал:"у меня к нему вопросов нет" и отпустил с миром... А кто саму ЕР в думу протащил?! - правильно, гарант!
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17 час.
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