За прорыв дамбы в Уссурийске подрядчик заплатит 9 млн рублей штрафа

Уссурийская городская прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства по муниципальному контракту на выполнение работ по реконструкции гидротехнического сооружения в районе Семи ветров в Уссурийске.
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