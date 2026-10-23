© Stephanie Lecocq/ReutersГлавный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что Алексей Батраков проводит качественные матчи в Лиге чемпионов, передает «Советский спорт».
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