Рэпер Канье Уэст потребовал освободить Пи Дидди

Рэпер Канье Уэст в новых постах в социальной сети X (бывший Twitter) обратился к темнокожим коллегам, а также потребовал освободить арестованного за секс-преступления артиста и продюсера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс).
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