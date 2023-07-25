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Минздрав подготовил закон о запрете продаж лекарств для аборта

Минздрав подготовил закон о запрете продаж лекарств для аборта

Министерство здравоохранения РФ во вторник, 25 июля, на портале проектов нормативно-правовая актов опубликовал проект приказа о внесении ряда препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету.

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