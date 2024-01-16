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В Пензенской области восстановили работу МРЭО ГИБДД после технического сбоя

Подразделения МРЭО ГИБДД вновь функционируют в полном объеме, предоставляя государственные услуги. Информационные ресурсы, обеспечивающие деятельность регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции, успешно восстановлены, и в настоящее время все государственные услуги, включая регистрацию автотранспортных средств, предоставляются в обычном режиме.

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