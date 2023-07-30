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Олисе о расизме в России: «В ЦСКА троллили: «Черножопый, иди сюда, черный брат». Чего обижаться? Я же черный, не могу стать белым»

– А в ЦСКА одноклубники шутить над тобой не пытались? – Все время. Дзагоев вообще сумасшедшим был в этом плане.

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