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Кравчук в Беловежье, оказывается, мечтал об Одессе - а получил даже Донбасс

Кравчук в Беловежье, оказывается, мечтал об Одессе - а получил даже Донбасс

"Ельцин все пропил". Кравчук в Беловежье, оказывается, мечтал об Одессе - а получил даже Донбасс Многие считают главным виновником происходящего сейчас на Украине Хрущева, передавшего когда-то Украинской ССР Крым.

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Лидия Санникова
Врет коммунист Кравчук: бандеровец с детства. Хвалился, как кормил укробандитов в схронах...
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