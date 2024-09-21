НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

150 подписчиков

Подколзин о Макдэвиде: «Здорово играть с ним в одной команде. Я не так много играл против него – когда он был на льду, я постоянно сидел на скамейке»

В межсезонье 23-летний форвард перешел в «Эдмонтон» из «Ванкувера» в результате обмена. «Здорово играть с ним в одной команде, а не против него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх