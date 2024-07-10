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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек ЦСКА Мендес вернулся в Москву. Он пропустил летние сборы из-за суда об установлении отцовства в Чили

Хавбек ЦСКА Мендес вернулся в Москву. Он пропустил летние сборы из-за суда об установлении отцовства в Чили

Напомним, чилиец пропустил летние сборы московской команды. Сообщалось, что отсутствие Мендеса связано с его участием в судебном процессе по делу об установлении отцовства – футболиста обвиняли в том, что он бросил беременную девушку и не платил алименты на ребенка, несмотря на результаты теста ДНК.

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